Сумма налога на квартиру может удивить жителей Карелии

В Карелии началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, начисленных за 2022 год.

Чтобы спать спокойно, жителям республики нужно до 1 декабря заплатить налог на имущество, земельный, транспортный налоги, а также налог на доход физлиц. Получивших уведомления интересует вопрос, почему в этом году выросла сумма по налогу на имущество, хотя люди продолжают владеть той же квартирой.

«Рост суммы налога на имущество может быть связан с применением новых результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, вступивших в силу с 2022 года, что повлекло за собой и увеличение налоговой базы, на которую начисляется налог. С результатами кадастровой переоценки можно ознакомиться, получив выписку из ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года», - объяснили в Управлении федеральной налоговой службы Карелии.

Ответы на самые актуальные вопросы по новой налоговой кампании читайте в нашей рублике «Пять вопросов».