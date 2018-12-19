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Новости. Общество
07:25, 19 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

Сунский бор получит статус леса высокой природоохранной ценности


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Такое решение принято по итогам публичных слушаний, которые прошли в Янишпольском сельском поселении, где расположен печально известный Сунский бор.

Как сообщили в компании "Русский Лесной альянс", 17 декабря в Доме культуры поселка Янишполе Кондопожского района Карелии прошли публичные слушания по вопросу согласования выделения лесов высокой природоохранной ценности на территории сельского поселения. Участники слушаний одобрили предложенный компаниями-арендаторами проект, подразумевающий выделение на арендуемых участках Сунского бора лесов высокой природоохранной ценности, необходимых для обеспечения существования местного населения и сохранения самобытных культурных традиций.

Данный статус лесного фонда означает добровольное ограничение любой лесозаготовительной и дорожно-строительной деятельности в Кондопожском участковом лесничестве на площади около 320 га. Вместе с тем с арендаторов лесного фонда не снимается обязанность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности на данных участках.

Таким образом, вопрос сохранения Сунского бора решен, как минимум, на период сроков действия договоров аренды лесного фонда, которые составляют 48 лет для компании "Русский Лесной Альянс" и 25 лет для ООО "Лесэко Норд".

Напомним, прошло без малого два года с того момента, как была поставлена точка в громкой истории противостояния местных жителей деревни Суна Кондопожского района и горнодобывающей компании, планировавшей разработку песчано-гравийного карьера в Сунском бору. Весной 2017 года при содействии республиканских властей разработчик карьера принял решение о добровольном прекращении права пользования недрами на данном месторождении. Таким образом, местные жители отстояли участок леса, который является для них единственным местом сбора ягод и грибов. Кроме того, на данной территории были обнаружены краснокнижные виды растений и стоянки древнего человека.

Летом 2018 года лесной фонд на территории Сунского бора был передан в аренду лесопромышленным компаниям "Русский Лесной Альянс" и "Лесэко Норд". Обе компании, заявляя свою приверженность принципам и критериями FSC (Лесного попечительского совета), приняли решение о выделении данного участка в леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).

Лесной попечительский совет (FSC) – это независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами. 

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