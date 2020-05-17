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Suomen kuvalehti: "Мы не слышали о газовых камерах"

Новости. Общество
10:41, 18 Мая 2020
фото: https://suomenkuvalehti.fi/
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Крупнейший журнал Финляндии привел свидетельства бывших узников финских лагерей в Карелии, которые опровергают утверждения Следственного комитета России.

"Узница времен финской оккупации удивлена утверждениями России о тысячах убитых: "Мы не слышали о газовых камерах". Статья под таким заголовком вышла в крупнейшем финском журнале Suomen kuvalehti. Ее автор – журналист Эса Туоминен – поговорил с жительницей Петрозаводска Клавдией Нюппиевой, которая в годы Великой Отечественной войны находилась в финском лагере в оккупированной карельской столице.

Туоминена заинтересовало, что думает бывшая узница об утверждениях Следственного комитета России, который в конце апреля возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Напомним, поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия. Как заявили в Следкоме, свыше семи тысяч советских военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

"Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил о газовых камерах. Впервые слышу об этом", – цитирует Эса Туоминен Клавдию Нюппиеву.

Жительница Петрозаводска высказала предположение, что кто-то из бывших узников финских лагерей мог принять за газовые камеры передвижные фургоны, в которых финны подвергали паровой обработке одежду заключенных, чтобы уничтожить паразитов. Кроме того, Нюппиева вспомнила один случай захоронения финнами живого человека, который упомянут в советском буклете о зверствах финских оккупантов, опубликованном сразу после войны. Однако речь в буклете шла о тяжело раненном мирном жителе, который по ошибке сочли мертвым.

Финский журналист пообщался также со своей карельской коллегой Татьяной Смирновой, мама и бабушка которой в годы Великой Отечественной войны проживали на оккупированной финнами территории Заонежья. По словам Смирновой, они никогда не говорили ни о каких газовых камерах.

"Не знаю, вероятно, произошло какое-то недоразумение, – предположила карельская журналистка. – Финны устраивали дезинфекционные сауны для местных жителей, чтобы при высокой температуре уничтожить вшей. Возможно, эти сауны были ошибочно приняты за газовую камеру".

Журналист Эса Туоминен обратил внимание на то обстоятельство, что число уничтоженных советских военнопленных в заявлении Следкома совпадает с общим количеством жертв сталинских репрессий, захороненных в печально известном урочище Сандармох в Карелии. Автор статьи в Suomen kuvalehti полагает, что теперь начнут утверждать, что в Сандармохе покоятся вовсе не репрессированные сталинским режимом, а убитые финнами военнопленными. Однако Татьяна Смирнова считает, что эту тему нельзя политизировать.

"Нужно сформировать совместную рабочую группу из российских и финских исследователей, чтобы он спокойно изучили документы и выяснили, что действительно происходило на оккупированной финнами территории в Карелии", – предложила Смирнова.

    

 

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Комментарии

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Koira
2020-05-18 14:15:51
Новокиры мечтают попасть в финский лагерь ведь там баланда вкуснее чем они привыкли получать от хозяев))
Juniper59
2020-05-18 11:56:44
В том-то и дело, что в подобную рабочую группу нельзя включать государственных "специалистов" РФ. Они сейчас заняты конъюнктурным переписыванием истории. События вокруг Юрия Дмитриева и возня в Сандармохе - пример тому.
Всё приличное в этой стране кончилось в 90-е. А теперь всё точно как учили в советских учебниках: революция, потом реакция.
кир
2020-05-18 12:10:05
Juniper59, не допускаешь мысли, что "историк" необразованный был извращенцем? И среди "творческой интеллигенции" полно таких. :)
кир
2020-05-18 11:43:24
Списки коллаборантов напечатать. И продажных журналистов. :)
кир
2020-05-18 11:39:14
Где мой коммент?
новый
2020-05-18 11:59:54
кир, сегодня поташев на модерации
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