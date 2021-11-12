Супруг экс-мэра Петрозаводска Ирины Мирошник – председатель Сортавальского суда неожиданно вышел в отставку

Председатель Сортавальского суда Сергей Мирошник задолго до окончания срока его полномочий вышел в отставку.

Как стало известно «Столице на Онего», председатель Сортавальского городского суда Сергей Мирошник – 49-летний супруг бывшего мэра Петрозаводска Ирины Мирошник, сам также рассматривавший дела, вышел, как говорят сами судьи, в «почетную отставку». Ранее он обратился в квалификационную коллегию судей Карелии с письменной просьбой прекратить его полномочия, и коллегия ее удовлетворила.

Имеющий высшее юридическое образование Сергей Мирошник вначале работал на различных должностях в карельском Управлении Министерства юстиции России, Управлении судебного департамента республики, Верховном суде РК. Здесь в 2011 году он стал помощником бывшего тогда председателем Верховного суда Бориса Таратунина. Затем его карьера резко пошла в гору и уже 23 мая 2013 года Указом президента Сергей Мирошник был назначен председателем Сортавальского городского суда на шестилетний срок судебных полномочий.

После этого 18 мая 2019 года он был назначен на эту же должность еще на 6 лет и мог руководить судом до мая 2025 года. Тем более, по полученной нами в Верховном суде Карелии информации, на ежегодной конференции судей республики Сортавальский суд неоднократно признавался лучшим. Потому непонятно, почему Сергей Мирошник в расцвете сил попросился в отставку. Узнать об этом у самого Сергея Владимировича не удалось: он не отвечает на звонки.

Одной из причин называют давнее желание судьи работать в Петрозаводске, чтобы быть с семьей.