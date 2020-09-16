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Супруги из Карелии, мечтавшие о Сиба-ину, связались с мошенниками

Новости. Криминал
10:26, 17 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратился мужчина и рассказал, что стал жертвой недобросовестного продавца, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина вместе с супругой решили завести собаку породы Сиба-ину. На одном из сайтов они нашли объявление о продаже щенка за 52 тысячи рублей. Виртуальная владелица питомца сообщила, что проживает в Санкт-Петербурге. Якобы в качестве доказательств она предоставила фото паспорта собаки. Она пообещала доставить животное через полторы недели в Петрозаводск, но только после получения полной оплаты. Покупатель выполнил условия сделки и перевел на ее счет необходимую сумму. В скором времени информация о продаже животного полностью исчезла из сети, связь с продавцом на этом пропала.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает: будьте внимательны. Совершая покупки через интернет, тщательно проверяйте информацию о продавце и не переводите деньги на сомнительные счета.

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Комментарии

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новый
2020-09-17 10:38:01
Пофиг на сабачатников. Чем меньше в городе блохастых, тем лучше.
Скрепка
2020-09-17 10:37:19
Есть ещё дураки,есть...
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