Супруги из Карелии, мечтавшие о Сиба-ину, связались с мошенниками

В полицию обратился мужчина и рассказал, что стал жертвой недобросовестного продавца, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина вместе с супругой решили завести собаку породы Сиба-ину. На одном из сайтов они нашли объявление о продаже щенка за 52 тысячи рублей. Виртуальная владелица питомца сообщила, что проживает в Санкт-Петербурге. Якобы в качестве доказательств она предоставила фото паспорта собаки. Она пообещала доставить животное через полторы недели в Петрозаводск, но только после получения полной оплаты. Покупатель выполнил условия сделки и перевел на ее счет необходимую сумму. В скором времени информация о продаже животного полностью исчезла из сети, связь с продавцом на этом пропала.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает: будьте внимательны. Совершая покупки через интернет, тщательно проверяйте информацию о продавце и не переводите деньги на сомнительные счета.