Супруги утонули на озере в Карелии

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В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины на озере Янисъярви, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли в озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась, и люди оказались в воде.
"В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
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