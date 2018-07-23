Супруги утонули на озере в Карелии

В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины на озере Янисъярви, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли в озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась, и люди оказались в воде.

"В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.