Суррогатные матери не могут быть крестными, считает священник

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что суррогатная мать вообще не может быть крестной матерью.

Суррогатная мать не может быть крестной ни для ребенка, которого она выносила, ни для других детей. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире тлеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.

"Отвечу однозначно: не может. Суррогатная мать вообще не может стать крестной, потому что она совершила поступок, который не совместим с учением церкви, и если она об этом знала - то чему она может научить ребенка? Если она об этом не знала - то тем более, чему она может научить ребенка?" - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, отвечая на вопрос телезрительницы о том, может ли суррогатная мать стать крестной для выношенного ею ребенка.

Крестной, отметил иерарх Русской православной церкви, может стать только та женщина, которая доверяет церкви, живет по церковному установлению и не допускает то, что церковью прямо запрещено. В эфире он также заявил, что церковь не может поддержать законопроект министерства труда и социальной защиты РФ о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.