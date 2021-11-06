Суточный прирост инфицированных COVID-19 в Карелии снова увеличился

По оперативным данным на 6 ноября, за прошедшие сутки в Карелии коронавирус подтвердили у 271 человека, днем ранее было зарегистрировано 264 случая.

Оперативные данные по состоянию на утро 6 ноября привел министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По информации главы Минзрава республики, за минувшие сутки в Карелии коронавирус подтвердили у 271 человека (из них 27 – дети). Все не были привиты. Напомним, что днем ранее было зарегистрировано 264 случая.

Всего на 6 ноября в Карелии зарегистрированы 76 535 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 8 860 детей.

Увеличилось и число больных коронавирусом, которые находятся на лечении в стационарах.

По данным на 6 ноября, в ковидных стационарах получают лечение 962 пациента (днем ранее был 941 пациент). Из них в состоянии средней тяжести – 886 человек, в тяжёлом – 67. Все тяжелые больные, по данным Охлопкова, не были привиты.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.



Выздоровели с начала пандемии 72 109 человек, за последние сутки – 258.

По информации министра здравоохранения, за сутки зарегистрировано 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1008 человек.