Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снижается

За последние сутки в России выявлено 9 200 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны.

Как сообщает портал СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в России выявлено 9 200 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны, из них 4 124 случая (44,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 272 043 случая (+3,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 63 166. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 4 940 человек.

За сутки подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 2 537.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 6,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 242 392 тыс. тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16.05.2020 остаются 259 тыс. 802 человека.