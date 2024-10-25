Сувениры, ёлки и глинтвейн: в Петрозаводске проведут Рождественскую ярмарку

Рождественскую ярмарку в Петрозаводске проведут при поддержке Минпромторга.

С конца декабря 2024 года и до конца новогодних каникул в ТРЦ «ЛОТОС PLAZA» распахнет свои двери Рождественская ярмарка, сообщили в Минпромторге Карелии. Организаторы — Холдинг «Лотос» при поддержке Минпромторга — готовят для горожан и гостей столицы незабываемый праздник.

Как сообщают, посетителей ждет развлекательная программа и широкий ассортимент товаров: от карельских сувениров до продуктов местных производителей (рыба, соления, выпечка и многое другое).

В министерстве уточнили, что для участия в ярмарке необходимо обратиться к представителю-организатору Холдинга «Лотос» Ломову Михаилу, телефон для связи: 8(952)286-57-01.