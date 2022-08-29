Сувениры из колонии продавали на православной ярмарке у храма в Петрозаводске

Около собора Александра Невского в столице Карелии развернулась православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», в которой приняли участие и исправительные учреждения Карелии, сообщили в УФСИН республики.

Исправительные учреждения презентовали на ярмарке богатый ассортимент выпускаемой продукции. Это изделия из дерева, сувенирные изделия: картины, шкатулки, уменьшенная копия Храма Преображения Господня на острове Кижи.

В этот день вниманию посетителей выставки был также предложен подробный каталог промышленной продукции производственного сектора — всё, что можно заказать в колониях региона: срубы, бани, беседки, изделия из дерева и металла для бытового использования, разнообразная мебель для дома и офиса, широкий спектр швейной продукции и многое другое.

Для учреждений УФСИН участие в городских ярмарках — это дополнительная возможность показать свои производственные возможности, оценить конкурентоспособность своих товаров, услышать живые отзывы о продукции.