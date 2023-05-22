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«Свадьбу Фигаро» Музыкального театра Карелии можно будет увидеть на всероссийском портале (12+)

Новости. Культура
18:00, 25 Мая 2023
фото: © Минкульт Карелии/ВК

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Последний показ оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» (12+) в этом сезоне смогут увидеть не только зрители в зале театра, но и любители оперного искусства по всей России.

Постановка Музыкального театра Карелии прошла отбор в Национальный проект «Культура» и вошла в лист самых значимых событий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 году. Уже сегодня, 25 мая, в Петрозаводск приезжает съемочная группа Министерства культуры России, которая 26 мая проведет многокамерную съемку спектакля и онлайн-трансляцию. Об этом рассказали в Музыкальном театре республики.

Премьера «Свадьбы Фигаро» (12+) состоялась в Музыкальном театре Карелии в феврале 2023 года. Это одна из самых дорогих постановок театра, отличающаяся масштабными декорациями и богатой костюмной историей. Авторы спектакля разместили героев «Свадьбы Фигаро» (12+) в сложном архитектурном ландшафте, больше всего похожем на старинный регулярный парк. Соответствуют месту действия и костюмы героев: пышный стиль барокко присутствует здесь и как намек на эпоху, и как олицетворение ее эстетики. По признанию зрителей, столь впечатляющее разнообразие сценических нарядов в этом спектакле дает ощущение присутствия на дорогом модном дефиле. Декорации и костюмы – далеко не все, что делает эту постановку выдающейся. Качественное вокальное исполнение и сложная, почти не оперная хореография свидетельствуют о по-настоящему высоком классе спектакля.

В пятницу, 26 мая, в спектакле заняты: заслуженный артист Карелии лауреат премии «Золотая Маска» Павел Назаров (граф Альмавива), заслуженная артистка Карелии Эльвина Муллина (Сюзанна), Юрий Заряднов (Фигаро), заслуженная артистка Карелии Анастасия Аверина (Графиня), заслуженная артистка Карелии Евгения Гудкова (Керубино). Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Карелия Михаил Синькевич.

Онлайн-показ оперы «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта будет идти одновременно и на официальных страницах портала в социальных сетях. Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Начало в 19 часов.

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