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Свалка мусора растет в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
14:52, 17 Октября 2021
фото: Читатели "Столицы на Онего"

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Жителей столицы Карелии раздражает свалка у контейнерной площадки на проспекте Ленина.

Читатели «Столицы на Онего» прислали фото контейнерной площадки во дворе дома №13 на проспекте Ленина. Асфальт во дворе нет, кругом грязь.  

«В самом центре города, где часто проходят туристы, так как рядом католическая церковь. Надоела эта грязь. Пойдут дожди, и опять будет не подойти к контейнерной площадке, и люди будут бросать мусор рядом. Об этой проблеме устали писать властям. Может быть увидят и как-то отреагируют. Подход нужно заасфальтировать !!!» - возмущаются горожане.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска планируют убрать свалки у контейнерных площадок до декабря.

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Комментарии

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Борис
2021-10-17 16:53:53
Далеко ходить не надо. На Шотмана 34 ещё интересней...
Русский
2021-10-17 16:35:15
рогалевич сфотографировал ? Он любитель помойки фотографировать :)
Off
2021-10-17 15:16:19
Там гда правят педроссы ,всегда разруха и свалки мусора..
комба
2021-10-17 15:16:17
Раньше были люди, которые каждый день ходили и убирали у мусорных контейнеров. Потом их сократили. Кому стало лучше? Невеликие деньги в бюджете города. Кот одобрительно замурлыкал.
Гость
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