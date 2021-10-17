Свалка мусора растет в центре Петрозаводска (ФОТО)

Жителей столицы Карелии раздражает свалка у контейнерной площадки на проспекте Ленина.

Читатели «Столицы на Онего» прислали фото контейнерной площадки во дворе дома №13 на проспекте Ленина. Асфальт во дворе нет, кругом грязь.

«В самом центре города, где часто проходят туристы, так как рядом католическая церковь. Надоела эта грязь. Пойдут дожди, и опять будет не подойти к контейнерной площадке, и люди будут бросать мусор рядом. Об этой проблеме устали писать властям. Может быть увидят и как-то отреагируют. Подход нужно заасфальтировать !!!» - возмущаются горожане.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска планируют убрать свалки у контейнерных площадок до декабря.