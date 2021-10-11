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Власти Петрозаводска планируют убрать свалки у контейнерных площадок до декабря

Новости. Общество
18:40, 11 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Вблизи городских контейнерных площадок в разных районах города продолжается ликвидация несанкционированных свалок.

В течение двух недель свалки уже убрали на Первомайском проспекте в районе домов №№ 18, 53 и 58, на Советской улице у домов №7, № 35, на улицах Сулажгорской, 4, Логмозерской, 3, Бесовецкой, 20, Грибоедова, 17, Социалистической, 12, Максима Горького, 10, Достоевского, Трудовых резервов, проспекте Ленина, 13, Софьи Ковалевской, 9, Мичуринской, 62, Пархоменко, 33, Луначарского, 14, Интернационалистов, 6, Калинина, 26, Мерецкова (у домов № 20 и № 21), Лизы Чайкиной (у домов №3 и №5), Пробной, 22, Профсоюзов, 7, Халтурина, 18, а также по другим адресам. Об этом сообщили в администрации города.

Вывозом мусора занимаются ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Экосервис» и ООО «АктивПро». Договоры с подрядчиками действуют до 1 декабря.

Власти Петрозаводска призывают горожан ответственно относиться к чистоте города. Выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено.

В мэрии напомнили, автопокрышки у физических лиц принимают по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 17.00. Один человек может сдать в муниципальное предприятие бесплатно до четырёх шин. Справки по телефону 57-18-89.

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Комментарии

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комба
2021-10-11 19:09:37
Они уберут, а пацаны-ремонтники снова сделают свалки мусора. Не смешите моего кота.
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