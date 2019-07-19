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Новости. Экономика
00:08, 19 Июля 2019

Сведения о расценках на размещение агитационных материалов

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ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует расценки на размещение агитационных материалов.

ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует сведения о размерах и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах депутатов Петрозаводского городского Совета, проводимых на территории Республики Карелия 08 сентября 2019 года.

Стоимость агитационных материалов

подготовки

размещения

размещения с выделением

новости

1000=00

5000=00

7000=00

статьи

2000=00

15000=00

-

новость в "карусели"

2000=00

18000=00

-

 

Стоимость размещения баннеров

№ баннера

Размер баннера, пикселей

Место размещения баннера

Стоимость за месяц, руб.

2

890*60

Только на главной

16 000

3

468*60

Сквозной в ротации

10 000

5

468*60

Только на главной

6 000

6.1-6.2

250*250

Мини-карусель (сквозн)

6 000

7

468*60

Только на главной

5 000

8

468*60

Только на главной

4 500

9

468*60

Только на главной

4 000

10

1200*80

Сквозной (фиксирован.)    в ротации

12 000

12

270*225

Сквозной

14 000

13

270*225

Сквозной

12 000

14

270*225

Только на главной

10 000

18

270*225

Сквозной в ротации

9 000

19

270*225

Сквозной баннер

14 000

20

270*225

Сквозной баннер

13 000

21

270*225

Сквозной баннер

12 000

22

580*230

Карусель (только на главной)

18 000

23

580*230

Карусель (только на главной)

18 000

24

890*60

Только на внутренних

16 000

29

270*400

Сквозной в ротации

12 000

30

300*63

Сквозной баннер

12 000

 

Стоимость изготовления баннера – 2000=00

Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.

Условия оплаты – предоплата 100%.

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