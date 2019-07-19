Сведения о расценках на размещение агитационных материалов

ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует расценки на размещение агитационных материалов.

ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует сведения о размерах и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах депутатов Петрозаводского городского Совета, проводимых на территории Республики Карелия 08 сентября 2019 года.

Стоимость агитационных материалов подготовки размещения размещения с выделением новости 1000=00 5000=00 7000=00 статьи 2000=00 15000=00 - новость в "карусели" 2000=00 18000=00 -

Стоимость размещения баннеров № баннера Размер баннера, пикселей Место размещения баннера Стоимость за месяц, руб. 2 890*60 Только на главной 16 000 3 468*60 Сквозной в ротации 10 000 5 468*60 Только на главной 6 000 6.1-6.2 250*250 Мини-карусель (сквозн) 6 000 7 468*60 Только на главной 5 000 8 468*60 Только на главной 4 500 9 468*60 Только на главной 4 000 10 1200*80 Сквозной (фиксирован.) в ротации 12 000 12 270*225 Сквозной 14 000 13 270*225 Сквозной 12 000 14 270*225 Только на главной 10 000 18 270*225 Сквозной в ротации 9 000 19 270*225 Сквозной баннер 14 000 20 270*225 Сквозной баннер 13 000 21 270*225 Сквозной баннер 12 000 22 580*230 Карусель (только на главной) 18 000 23 580*230 Карусель (только на главной) 18 000 24 890*60 Только на внутренних 16 000 29 270*400 Сквозной в ротации 12 000 30 300*63 Сквозной баннер 12 000

Стоимость изготовления баннера – 2000=00

Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.

Условия оплаты – предоплата 100%.