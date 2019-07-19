Сведения о расценках на размещение агитационных материалов
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ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует расценки на размещение агитационных материалов.
ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует сведения о размерах и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах депутатов Петрозаводского городского Совета, проводимых на территории Республики Карелия 08 сентября 2019 года.
|
Стоимость агитационных материалов
|
подготовки
|
размещения
|
размещения с выделением
|
новости
|
1000=00
|
5000=00
|
7000=00
|
статьи
|
2000=00
|
15000=00
|
-
|
новость в "карусели"
|
2000=00
|
18000=00
|
-
|
Стоимость размещения баннеров
|
№ баннера
|
Размер баннера, пикселей
|
Место размещения баннера
|
Стоимость за месяц, руб.
|
2
|
890*60
|
Только на главной
|
16 000
|
3
|
468*60
|
Сквозной в ротации
|
10 000
|
5
|
468*60
|
Только на главной
|
6 000
|
6.1-6.2
|
250*250
|
Мини-карусель (сквозн)
|
6 000
|
7
|
468*60
|
Только на главной
|
5 000
|
8
|
468*60
|
Только на главной
|
4 500
|
9
|
468*60
|
Только на главной
|
4 000
|
10
|
1200*80
|
Сквозной (фиксирован.) в ротации
|
12 000
|
12
|
270*225
|
Сквозной
|
14 000
|
13
|
270*225
|
Сквозной
|
12 000
|
14
|
270*225
|
Только на главной
|
10 000
|
18
|
270*225
|
Сквозной в ротации
|
9 000
|
19
|
270*225
|
Сквозной баннер
|
14 000
|
20
|
270*225
|
Сквозной баннер
|
13 000
|
21
|
270*225
|
Сквозной баннер
|
12 000
|
22
|
580*230
|
Карусель (только на главной)
|
18 000
|
23
|
580*230
|
Карусель (только на главной)
|
18 000
|
24
|
890*60
|
Только на внутренних
|
16 000
|
29
|
270*400
|
Сквозной в ротации
|
12 000
|
30
|
300*63
|
Сквозной баннер
|
12 000
Стоимость изготовления баннера – 2000=00
Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.
Условия оплаты – предоплата 100%.
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