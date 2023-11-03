Свет и вода вернулись в дома петрозаводчан

Повреждения на сетях ликвидировали.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска 5 ноября, электроснабжение после ликвидации повреждения на сетях было восстановлено по адресам: ул. Антонова, д. 3, ул. Корабелов, д. 30, ул. Нойбранденбургская, д. 1, 5, ул. Ключевая, д. 15А, ул. Водников, д. 5.

Кроме того, после устранения повреждения на сетях АО «ПКС — Водоканал» холодная вода вернулась в дома жителей по ул. Мелентьевой, д. 37, 39, ул. Советская, д. 34, 34А, 36, ул. Лисицыной, д. 30А.