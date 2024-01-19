Свет вернулся в поселки Пряжинского района

Ранее в нескольких населенных пунктах произошло аварийное отключение электричества.
В нескольких поселках Пряжинского района после аварийного отключения электроснабжение было восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в паблике районной администрации.
Напомним, ранее произошло аварийное отключение электричества в поселках Чална (частично), Падозеро, Виданы, Шуйская Слобода.
В сообществе принесли извинения за доставленные неудобства.
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