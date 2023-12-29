«Светлая память бойцу!» — в Карелии проводили в последний путь погибшего на СВО уроженца республики

В поселке Хийтола Лахденпохского района простились с погибшим на спецоперации Романом Стяжкиным.

В пятницу, 29 декабря, в поселке Хийтола простились с рядовым контрактной службы Романом Стяжкиным, сообщили местные власти.



Роману Николаевичу было 48 лет. В зоне СВО он находился с апреля этого года. Погиб наш земляк 21 октября.



На церемонии прощания с бойцом СВО присутствовали глава Лахденпохского района и Хийтолького сельского поселения, глава Лахденпохского городского поселения, военный комиссар Сортавалы и Лахденпохского района, заместитель Минимущества Карелии, а также сослуживцы покойного.



Романа Стяжкина похоронили на местном кладбище с воинскими почестями.



Администрация и депутатский корпус Лахденпохского района выразили слова искреннего соболезнования родным бойца — маме Людмиле Ивановне, супруге Алле Николаевне, сестре Ирине и сыну Владиславу, а также всем, кто знал Романа.

«Светлая память бойцу!» — написали в официальном паблике района.