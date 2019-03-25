Светлана Лобода показала эротическое фото из душа

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В кадре звезда позирует в ванной в одном полотенце, которым она прикрыла грудь.
Светлана Лобода иногда публикует откровенные снимки, демонстрируя соблазнительную фигуру поклонникам. На этот раз певица поделилась фото, сделанным сразу после душа, пишет Cosmopolitan.
Поклонники пришли в восторг от сексуального снимка певицы. Многие попросили Лободу почаще делиться откровенными снимками. Светлана опубликовала и еще один соблазнительный кадр. На фото она предстает в очень откровенном платье с глубоким декольте.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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