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Новости. Общество
21:30, 25 Марта 2019
фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Лобода показала эротическое фото из душа

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В кадре звезда позирует в ванной в одном полотенце, которым она прикрыла грудь.

Светлана Лобода иногда публикует откровенные снимки, демонстрируя соблазнительную фигуру поклонникам. На этот раз певица поделилась фото, сделанным сразу после душа, пишет Cosmopolitan.


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Поклонники пришли в восторг от сексуального снимка певицы. Многие попросили Лободу почаще делиться откровенными снимками. Светлана опубликовала и еще один соблазнительный кадр. На фото она предстает в очень откровенном платье с глубоким декольте.


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