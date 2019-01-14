ВИДЕО: Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево

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Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево из-за плохого обслуживания VIP-гостей.
Об этом порталу "Клопс" рассказал очевидец, передает РИА Новости. По его словам, Лободе пришлось самостоятельно добираться до VIP-зала, так как ее не встретили сразу после паспортного контроля.
Судя по видео от очевидца, сотрудники Шереметьево попытались извиниться перед певицей, однако она заявила, что ей "не нужны извинения", а нужен "профессионализм в работе".
"Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно. А вы не делаете все возможное, чтобы мне было комфортно", — добавила Лобода.
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