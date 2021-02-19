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"Светлячок" – конкурс для юных талантов Карелии

Новости. Экономика
10:30, 20 Февраля 2021
фото: © Рисунок Гончарова Анна
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Творческие работы – рисунки и стихотворения – принимаются до 1 мая 2021 года.

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" проводит конкурс детского творчества "Светлячок", посвященный 90-летию предприятия. Основная цель мероприятия – повысить у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика, а также привлечь внимание к истории и развитию электроэнергетики региона.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории Республики Карелия. В 2021 году на конкурс "Светлячок" принимаются рисунки и стихотворения на тему "Есть такая профессия – Родину освещать!". Победители конкурса среди юных поэтов и художников будут определены в каждой номинации.

Для участия необходимо прислать свои работы, указав имя, фамилию, возраст, точный почтовый адрес, контактный телефон, по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45, Карельский филиал "Россети Северо-Запад", пресс-служба, конкурс "Светлячок". Работы в номинации "Стихотворение" также принимаются на адрес электронной почты: klikacheva@karelenergo.ru К работам необходимо приложить подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных (документы размещены на официальной странице компании: https://karelenergo.mrsksevzap.ru/press/news/news84894.html).

Работы принимаются до 1 мая 2021 года.

Подведение итогов конкурса 24 мая 2021 года. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами.

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