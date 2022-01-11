Светофор, из-за которого возникли «пробки» в центре Петрозаводска, отрегулировали, но не совсем

Откорректирован режим работы светофоров на улице Михаила Иссерсона, специалисты мониторят ситуацию и будут вновь менять настройки при необходимости, сообщили глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский написал, что ему в личные сообщения приходит очень много жалоб по поводу режима работы светофоров на улице Михаила Иссерсона, движение по которой было открыто 26 декабря.

«Передали пожелания горожан заказчику работ - КУ "Управление автомобильных дорог" и подрядной организации. 11 января был откорректирован режим работы светофоров. Это не значит, что работа завершена. Коллеги мониторят ситуацию и будут вновь менять настройки при необходимости», - сообщил Любарский.

Кроме того, глава города пообещал в ближайшем будущем создать на новой магистрали «зеленую волну».

«Для ее запуска необходимо приобрести дополнительное оборудование. Управление автомобильных дорог планирует закупку и монтаж в самое ближайшее время», - заявил Владимир Любарский.

Напомним, открытая в конце декабря дорога по улице Михаила Иссерсона стала настоящей проблемой для автомобилистов Петрозаводска. Непродуманная работа светофоров на новом участке улицы Куйбышева привела к заторам со стороны площади Кирова и проспекта Ленина, выезд со стороны Еремеева также осложнен.