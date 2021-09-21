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Свидетельство призывника: что это такое и где его получить

Новости. Общество
17:25, 24 Сентября 2021
фото: © Руслан Шамуков / ТАСС, архив

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Почему так важно приписное свидетельство и где его получить: отвечают специалисты

Прохождение военной службы в России – обязательное условие для всех юношей, достигших совершеннолетия. Есть много причин, по которым призывник может рассчитывать на временную отсрочку или белый билет, без прохождения службы. Поскольку в законодательной базе происходит много изменений, то на многие вопросы юноши не знают ответов. В этой статье поговорим по поводу того, что такое приписное свидетельство и зачем его получать?

К документам военно-учетного типа причисляется приписное свидетельство, которые выдается молодым людям, подлежащим призыву в армию. В нем указана следующая информация:

  • место учета;
  • присвоенная категория на основании осмотра у врачей и обследований.

Получить этот документ на законных основаниях в России можно только после визита в военкомат. Свидетельство изымается после того, как передается призывнику его военный билет. Этот документ также используется на практике для того, чтобы фактически подтвердить, что человек стоит на учете в соответствующей инстанции. 

Зачем выдается призывникам официальное свидетельство?

Этот документ считается важным, так как в нем содержится максимально точная информация о призывнике. Предоставлять свидетельство необходимо только сотрудникам военкомата по ряду причин:

  • для ведения строгого учета военнообязанных;
  • для проведения совершеннолетних юношей на срочную военную службу;
  • отправка уведомлений для организации сборов по переподготовке;
  • для мобилизации при введении военного положения в стране.

Для призывника важно, что в официальном документе военного учета есть отметка с категорией годности. Она определяется после прохождения медицинской комиссии. Можно также пройти по ссылке https://prizyvanet.ru/test-na-otsrochku/, чтобы воспользоваться готовым тестом. Он позволит понять, годны ли вы к военной службе, имеете ли ограничения или есть причины для выдачи военного билета на руки. Прохождение специального теста не займет более пяти минут. Если вы захотите подтвердить информацию, то обратитесь к сотрудникам компании prizyvanet.ru, которые помогут в организации медицинской комиссии. Это позволит точно оценить состояние здоровья и готовность к прохождению воинской службы. 95% призывников не годны к военной службе по статистике представленной фирмы.

Компания «ПризываНет» оказывает комплексную медицинскую и юридическую помощь призывникам. Ее сотрудники ответят на все вопросы, так как знают требования действующего законодательства. Вам расскажут о законных основаниях, о которых не любят рассказывать призывные комиссии.

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