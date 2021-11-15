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Свисающий с крыши лист железа угрожает маленьким пациентам поликлиники в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:39, 29 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

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Здание, где располагается педиатрическое отделение городской поликлиники на Ключевой, стало небезопасным для посетителей.

Жители Петрозаводска в течение двух недель не могут добиться ремонта кровли в доме, где находится педиатрическое отделение городской поликлиники № 4. В здании на Ригачина, 34 лист железа свисает над входом в медучреждение.

«Прямо над входом в детскую поликлинику качается 2 метра железа. Заявка оставлена, никто за 2 недели так и не починил. До первой беды», — пишут авторы фото и видео, разместив пост в паблике «Подслушано в ПТЗ».

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Комментарии

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кир
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