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Новости. Общество
19:40, 22 Сентября 2019
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Священник дал совет, как отучить ребенка от мата

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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов поделился своим методом борьбы с матом.

Протоиерей Дмитрий Смирнов во время общения с воспитанниками детского дома "Павлин" рассказал детям, как отучить человека от привычки употреблять бранные слова. Отвечая на вопрос мальчика, он сказал, что это очень просто.

"Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", — сказал отец Дмитрий. По его мнению, это самый эффективный способ, но лучше обойтись без него, пишет "Говорит Москва".

Дмитрий Смирнов отметил, что "ругаться — это любой болван может", а научиться понимать поэзию или сочинять стихи гораздо сложнее.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина. По словам протоиерея, в теории Дарвина совершенно отсутствует наука. Кроме этого, священник назвал российских мужчин национальной трагедией, а виновны в этом, по его мнению, - женщины. Кроме этого, женщины, следует из умозаключений священника, глупее мужчин, рассказал "47 News".

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Комментарии

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однозначно
2019-09-22 19:56:11
Ежели попу дать по роже, то он работать начнет.
Гость
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