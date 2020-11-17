Священник из "Дома-2" напал с ножом на паломника монастыря

Мужчину доставили в больницу с ножевыми ранениями руки и головы, а экс-священником занялась полиция.

Поклонники шоу на канале ТНТ, скорее всего, помнят персонажа по имени Вальтер, сообщает "Косомольская правда". Ему 33 года. Вальтером он назвал себя уже на шоу, до прихода на телевидение мужчину звали Василием.

По словам Василия, в детстве он попал в аварию и какое-то время был прикован к инвалидному креслу. Это привело его в церковь. Он закончил духовную академию и получил сан. Переехав в столицу, Василий служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы, был семьянином и воспитывал двоих сыновей. Но в 2016 году что-то в его жизни поменялось; его лишили сана за неподобающее поведение, он ушёл от жены, полностью разорвал отношения с семьёй и ушел во все тяжкие.

Экс-священник стал участником "Дом-2", с ходу полез целоваться к ведущей Ольге Бузовой и активно флиртовать со всеми участницами проекта. Вальтер не отличался постоянством, то возвращался к жене, то вновь бросал семью ради Олеси Лисовской, с которой познакомился на проекте. В какой-то момент он обвинил бывшую супругу в изменах и усомнился в родстве с собственными детьми. ДНК-тест тогда опроверг обвинения, но Вальтер от своих слов не отказался. К тому моменту его жена Галина вынашивала уже третьего сына.

Также он умудрился поймать пулю в разборках с новым ухажером Олеси, пуля оказалась резиновой, но какое-то время в больнице все же пришлось провести. А недавно Вальтер стал участником новой криминальной истории, на этот раз из-за него попал в больницу трудник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

Ночью в приёмное отделение одной из больниц Звенигорода привезли 32-летнего Григория (имя изменено) с ножевыми ранениями. Мужчина был так пьян, что с трудом связывал слова. Но кое-что о том, как он получил травмы, медикам удалось выяснить. Информацию врачи сразу же передали в полицию.

— Потерпевший сообщил, что познакомился с ранее неизвестным мужчиной недалеко от монастыря. В ходе распития спиртных напитков, между ними возник конфликт, в результате которого новый знакомый нанёс потерпевшему ножом резанные раны. По данному факту было возбуждено уголовное дело, — сообщил источник kp.ru.

Несмотря на сильное опьянение, Григорий запомнил необычное имя своего обидчика и то, что он рассказывал о своём сане. Найти Вальтера полиции не составило труда.

— Я в тот вечер увидел его впервые, мы разговорились о монастыре. Я приехал сюда спасать душу, помогать по хозяйству и молиться. Вальтер рассказывал, что он был священником, но я помню не все события. Помню, что мы что-то пили, потом поругались и подрались. К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож, — говорит Григорий.

Свои воспоминания мужчина собирал по частям, некоторые фрагменты восстановить так и не смог. Но наказывать случайного знакомого за свои травмы Григорий не захотел.

— Я сказал участковому, что заявление писать не буду, это не по-христиански. Пил-то он со мной, значит, и моя доля ответственности в произошедшем есть, — говорит мужчина.

С тех пор с Вальтером трудник монастыря больше не виделся, но вскоре мужчинам предстоит встреча на подписании документов о примирении сторон. Просто так закрыть уголовное дело в полиции не могут, для этого нужно провести специальную процедуру.