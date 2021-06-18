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Священник из Карелии нашел в лесу «гномьи» железные колпачки (ФОТО)

Новости. Общество
13:46, 19 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Константин Савандер

Священник Константин Савандер рассказал про обнаруженную в лесу удивительную находку.

Константин Савандер обнаружил в лесу металлические предметы, имеющие форму воронки. О своей находке священник рассказал в соцсети.

«Дополнение к видео про возможную танковую засаду в районе Сяндебы. Проезжал мимо, решил зайти в лес на полчаса. В лесу полно каких-то „гномьих“ железных колпачков…», — написал Савандер и прикрепил к посту фотографию и видео.

В комментариях читатели предположили, что священник обнаружил предметы, которые использовались для сбора смолы.

«Эти воронки — ёмкости для сбора смолы», — заявил один из комментаторов поста.

«В моем детстве они висели на соснах, в них стекала смола», — также прозвучало в комментариях.

Ранее сообщалось, что отец Константин Савандер разработал «кресло-качалку-трансформер».

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Комментарии

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nae
2021-06-19 15:27:01
Столица, вам Савандер приплачивает что ли за публикации? Так, может, опубликуете прейскурант, а то иногда хочется и про себя любимого "тиснуть" материальчик.
Саныч
2021-06-19 15:48:18
nae, согласен. Мутный персонаж абсолютно.
Plant
2021-06-19 15:20:54
Этот попик давно крышей поехал
Гость
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