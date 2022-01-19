Священник из Карелии предложил горожанам вооружиться «духовным мечом»

Православный священник Константин Савандер дал советы, как защитить себя от духовного зла.

Для борьбы с духовным злом необходим духовный меч. Об этом заявил в соцсети священник Константин Савандер. Он пояснил, что верующим следует посещать храм и задумываться о духовной жизни. К посту прикреплено видео, снятое во время праздника Богоявления.

«Умеешь ли ты защищать себя от духовного всепроникающего зла тем „духовным мечом“, который ты получил при своем Крещении? Или „меч“ стоит у тебя в углу, зарастая паутиной, а ты считаешь, то, что ты крещен, — защитит тебя автоматически?», — задал вопрос Константин Савандер.

Затем священник сделал акцент на необходимости духовной работы.

«Ты считаешь, что если тебе дали лопату, то она сама вскопает огород? И если тебе дали ключ от спортзала, то мышцы твои укрепятся сами собой? И если в тебя посадили „Семечки Света“, то как они вырастут, если ты не будешь их поливать? Чем докажешь свое крещение, если ты даже на Литургию не ходишь раз в неделю?», — резюмировал Константин Савандер.

Ранее священник из Карелии сравнил духовную жизнь с тренажерным залом.