890x80
Реклама
Две женщины пострадали в групповом ДТП на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО) 1
19.01.2022 18:04
Таунхаус по цене однокомнатной квартиры (ВИДЕО) 5
19.01.2022 13:00

Священник из Карелии предложил горожанам вооружиться «духовным мечом»

Новости. Общество
07:25, 20 Января 2022
фото: Константин Савандер / ВК / скриншот видео

Новости партнеров

Православный священник Константин Савандер дал советы, как защитить себя от духовного зла.

Для борьбы с духовным злом необходим духовный меч. Об этом заявил в соцсети священник Константин Савандер. Он пояснил, что верующим следует посещать храм и задумываться о духовной жизни. К посту прикреплено видео, снятое во время праздника Богоявления.

«Умеешь ли ты защищать себя от духовного всепроникающего зла тем „духовным мечом“, который ты получил при своем Крещении? Или „меч“ стоит у тебя в углу, зарастая паутиной, а ты считаешь, то, что ты крещен, — защитит тебя автоматически?», — задал вопрос Константин Савандер.

Затем священник сделал акцент на необходимости духовной работы.

«Ты считаешь, что если тебе дали лопату, то она сама вскопает огород? И если тебе дали ключ от спортзала, то мышцы твои укрепятся сами собой? И если в тебя посадили „Семечки Света“, то как они вырастут, если ты не будешь их поливать? Чем докажешь свое крещение, если ты даже на Литургию не ходишь раз в неделю?», — резюмировал Константин Савандер. 

Ранее священник из Карелии сравнил духовную жизнь с тренажерным залом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

19.01.2022 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 52
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 24
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»