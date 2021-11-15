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Священник из Карелии предположил, что Илью Муромца убили из катапульты

Новости. Общество
10:40, 02 Января 2022
фото: Константин Савандер / ВК / скриншот видео

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Православный священник Константин Савандер назвал вероятные обстоятельства гибели богатыря Ильи Муромца.

Константин Савандер считает, что Илью Муромца мог убить заряд из катапульты. Об этом он сообщил в соцсети.

«Илья погиб от проникающего ранения в левую часть груди. Вероятно, попали из катапульты: копьё пробило щит, левую руку и застряло в лёгком. Какое-то время Илья жил, его постригли в монахи и он умер», — заявил священник.

Савандер рассказал, что при жизни богатырь имел проблемы с передвижением на ногах.

«Если рассматривать Илью Муромца с психологических позиций, то мало верится, что он „сидел сиднем“ при старых немощных родителях. Ноженьки его, конечно, не носили, но работу по дому он, вероятно, делал, как-то перемещаясь на руках, быть может. Какие-то святые люди его, вероятно, могли посетить и совершить над ним таинство соборования. Эмоциональная встряска и домашняя работа (в качестве лечебной физкультуры) дали результат: ноги начали действовать, но не особо хорошо. Даже в былинах об этом указано: то там, то здесь Илья подсказывает, что ноги не выдерживают. Да и сражается он в основном на коне, а не пешим», — сообщил Савандер.

Также священник из Карелии описал состояние тела богатыря после смерти, сообщив о многочисленных травмах.

«Когда освидетельствовали его тело в 1988 году, то обнаружили, что у Св. Ильи все тело в шрамах. По изношенности ног выяснили, что он действительно долгое время ногами не пользовался. Кости черепа из-за болезни, видимо, или из-за какой-то другой причины были очень толстые. Воин Илья мог „держать удар“. Ведь это только в голливудских фильмах до главного героя враги не могут дотянуться. Илья был весь изранен», — пояснил Константин Савандер.

Ранее священник из Карелии Константин Савандер сравнил духовную жизнь с тренажерным залом.

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