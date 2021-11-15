Священник из Карелии предположил, что Илью Муромца убили из катапульты

Православный священник Константин Савандер назвал вероятные обстоятельства гибели богатыря Ильи Муромца.

Константин Савандер считает, что Илью Муромца мог убить заряд из катапульты. Об этом он сообщил в соцсети.

«Илья погиб от проникающего ранения в левую часть груди. Вероятно, попали из катапульты: копьё пробило щит, левую руку и застряло в лёгком. Какое-то время Илья жил, его постригли в монахи и он умер», — заявил священник.

Савандер рассказал, что при жизни богатырь имел проблемы с передвижением на ногах.

«Если рассматривать Илью Муромца с психологических позиций, то мало верится, что он „сидел сиднем“ при старых немощных родителях. Ноженьки его, конечно, не носили, но работу по дому он, вероятно, делал, как-то перемещаясь на руках, быть может. Какие-то святые люди его, вероятно, могли посетить и совершить над ним таинство соборования. Эмоциональная встряска и домашняя работа (в качестве лечебной физкультуры) дали результат: ноги начали действовать, но не особо хорошо. Даже в былинах об этом указано: то там, то здесь Илья подсказывает, что ноги не выдерживают. Да и сражается он в основном на коне, а не пешим», — сообщил Савандер.

Также священник из Карелии описал состояние тела богатыря после смерти, сообщив о многочисленных травмах.

«Когда освидетельствовали его тело в 1988 году, то обнаружили, что у Св. Ильи все тело в шрамах. По изношенности ног выяснили, что он действительно долгое время ногами не пользовался. Кости черепа из-за болезни, видимо, или из-за какой-то другой причины были очень толстые. Воин Илья мог „держать удар“. Ведь это только в голливудских фильмах до главного героя враги не могут дотянуться. Илья был весь изранен», — пояснил Константин Савандер.

Ранее священник из Карелии Константин Савандер сравнил духовную жизнь с тренажерным залом.