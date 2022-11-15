«Будет красиво»: отец Савандер показал, как строится Ключевской храм в Петрозаводске (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер рассказал о ходе строительства Ключевского храма.

О новом этапе храма на Ключевой отец Константин Савандер пишет на своей странице в соцсети.

«Штукатурные работы идут полным ходом. Делаем наброски кованого иконостаса (по образу того, что на нижнем этаже), на этой неделе будем заказывать „железо“», — сообщил священник.

Ранее сообщалось, храм в честь Карельских святых планируют построить на набережной Петрозаводска в 2027 году.