Храм в честь Карельских святых планируют построить на набережной Петрозаводска в 2027 году

Храм в честь Карельских святых надеются возвести в год 800-летия Крещения Карелии.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в 2019 году благословил строительство возле Петрозаводского епархиального управления на набережной Онежского озера первого в Карелии храма «Всех Святых в земле Карельской просиявших». Внутри храма планируется поместить мраморные плиты с именами выдающихся деятелей Карелии. О ходе работ по реализации проекта сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

«В настоящее время завершено проектирование храма; проведена негосударственная экспертиза проекта; завершены работы по инженерно-геологическим, инженерно- экологическим и инженерно- геодезическим изысканиям; произведена разработка проекта (раздела) обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на памятник; составлена смета; получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, произведена оценка воздействия на окружающую среду мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания и получено положительное заключение в Росрыболовстве», - говорится в сообщении епархии.

В епархии также напомнили, что до 25 марта 2021 года проект находился на сайте Управления по охране объектов культурного наследия для общественного обсуждения. 15 апреля 2021 года прошло очередное обсуждение проекта на заседании Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия. В июне 2021 года получено разрешение на строительство храма.

В настоящее время ведется поиск источников финансирования строительства и подрядчика.

Храм в честь Карельских святых должен стать достойным подарком к 800-летию Крещения Карелии в 2027 году, считают в епархии.

Ранее Константин Савандер – инициатор строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске – опубликовал фото, на которых показал, как будет выглядеть в будущем восстановленная часовня.