Реклама
Прислать новость
Кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию 1
Сегодня 07:15
В стране неотмененных отпусков
Новое
Сегодня 15:05
Синоптики рассказали, как долго продержится испепеляющая жара в Карелии
21.06.2021 16:31

Священник показал, как будет выглядеть часовня, которую он собирается восстановить в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
14:35, 22 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Константина Савандера

Отец Константин Савандер создал проект часовни Святого Фаддея Петрозаводского, восстановление которой он начал на площади Кирова, раскопав участок у Музыкального театра.

На своей странице в соцсети Константин Савандер – инициатор строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске – опубликовал фото, на которых показал, как будет выглядеть в будущем восстановленная часовня.

 

 

 

Напомним, в конце июня 2017 года на площади, где предполагается воссоздать православную часовню, начались раскопки. Позже они были приостановлены. Работы предполагалось продолжить после празднования столетия Карелии, а затем организаторы рассчитывали приступить к строительству.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-06-22 15:12:36
Даром не сдалась там эта часовня. Как и храм на набережной.
театральный критик
2021-06-22 14:44:47
Ни чо не будет. Пусть помечтает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
Сегодня 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»