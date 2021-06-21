Священник показал, как будет выглядеть часовня, которую он собирается восстановить в центре Петрозаводска (ФОТО)

Отец Константин Савандер создал проект часовни Святого Фаддея Петрозаводского, восстановление которой он начал на площади Кирова, раскопав участок у Музыкального театра.

На своей странице в соцсети Константин Савандер – инициатор строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске – опубликовал фото, на которых показал, как будет выглядеть в будущем восстановленная часовня.

Напомним, в конце июня 2017 года на площади, где предполагается воссоздать православную часовню, начались раскопки. Позже они были приостановлены. Работы предполагалось продолжить после празднования столетия Карелии, а затем организаторы рассчитывали приступить к строительству.