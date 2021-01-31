Священник из Карелии рассказал Татьяне Булановой про Беломорканал

Эстрадная звезда побывала в карельском поселке Повенец.

Во время поездки в Карелию звезда российской эстрады Татьяна Буланова посетила Никольский храм в поселке Повенец Медвежьегорского района, откуда начинается Беломоро-Балтийский канал. Как сообщает Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, гостью из Санкт-Петербурга встретил настоятель храма Роман Соболев.

Он рассказал певице об истории строительства Беломорканала и приходской жизни. Звезде российской эстрады вручили в храме памятные подарки и сувениры.