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Священник из Карелии рассказал Татьяне Булановой про Беломорканал

Новости. Общество
16:07, 01 Февраля 2021
фото: http://eparhia.karelia.ru/
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Эстрадная звезда побывала в карельском поселке Повенец.

Во время поездки в Карелию звезда российской эстрады Татьяна Буланова посетила Никольский храм в поселке Повенец Медвежьегорского района, откуда начинается Беломоро-Балтийский канал. Как сообщает Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, гостью из Санкт-Петербурга встретил настоятель храма Роман Соболев.

Он рассказал певице об истории строительства Беломорканала и приходской жизни. Звезде российской эстрады вручили в храме памятные подарки и сувениры.   

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Комментарии

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Изя
2021-02-01 17:02:38
Церковь молодцы , делом занялись . Может с туристами им повезёт больше , раз прихожан уже особо нет :) .
врунофф
2021-02-01 16:47:08
Так и не научилась букву " Ч" выговаривать. Позор логопедам.
театральный критик
2021-02-01 16:25:44
Почему у соболева погоняла церковного нет ? Не по уставу пиарится перед звиздой эстрады.
Гость
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