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Священник из Карелии собрал более 100 тысяч рублей на строительство часовни в свой день рождения

Новости. Общество
08:54, 19 Сентября 2021
фото: © страница Вконтакте Константин Савандер

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Священник Константин Савандер попросил в свой день рождения отправлять ему деньги, которые он намерен потратить на продвижение проектов.

Константин Савандер рассказал в соцсети, что за сутки было собрано более 100 тыс. рублей. На эти средства священник намерен подготовить документацию, необходимую для проведения работ по строительству часовни святого Фаддея.

«Только за один день пробного сбора средств собрали более 100 тыс. рублей!!! Теперь мы имеем возможность доделать окончательную часть рабочей документации - археологическую экспертизу. После этого будем подавать документы на разрешение на строительство!!!», — сообщил Савандер.

Напомним, 17 сентября Константин Савандер отмечал день рождения. «Если кто-то хочет поздравить, то отправьте деньги на часовню святого Фаддея или на храм на Ключевой», — написал тогда священник. По его словам, продвижение этих проектов станет лучшим подарком для него.

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Комментарии

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Русский мужик
2021-09-19 09:34:21
Какая у нас всё таки " нищая " церковь . Не всем однако на золотые брегеты хватает .
Гость
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