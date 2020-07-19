Священник, осужденный за пьяное смертельное ДТП в столице Карелии, вышел на свободу

Иван Петунов, убивший в пьяном ДТП женщину, отбыл наказание и вышел на свободу.

Как стало известно "Столице на Онего", 3 июля из колонии общего режима №7 освободился священник Иван Петунов, осужденный в 2016 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что священник храма Пантелеимона, расположенного в микрорайоне Древлянка, Иван Петунов в декабре 2015 года пьяным насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца.

В 2016 году его приговорили к 4 годам колонии-поселения. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн до 500 тысяч рублей. Петунов отбывал срок в колонии-поселении в "девятке" на Птицефрабрике, где систематически нарушал порядок.

В результате администрация колонии вышла в суд с ходатайством об ужесточении священнику режима наказания, попросив перевести его в колонию общего режима. В марет 2019 года Петунов был переведен в ИК-7 в Сегежу, где отбыл остаток назначенного срока наказания.

На сегодняшний день, как пояснили в надзорных органах, Петунов – свободный человек.