Священник-зек в Петрозаводске признан злостным нарушителем режима в колонии

Петрозаводский городской суд отправил священника Ивана Петунова, убившего в пьяном ДТП женщину, из колонии-поселения в колонию общего режима за предосудительное поведение в заключении.

Священник храма Пантелеимона Иван Петунов в декабре 2015 года пьяным насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца.

В 2016 году его приговорили к 4 годам колонии-поселения. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн до 500 тысяч рублей. Петунов отбывает срок в колонии-поселении в "девятке" на Птицефрабрике, но к поведению осужденного у администрации колонии очень много вопросов. Не удивительно, что администрация вышла в суд с ходатайством об ужесточении священнику режима наказания – попросила перевести его в колонию общего режима.

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка, поэтому его необходимо перевести из колонии-поселения в колонию общего режима.

"Это подтверждается тем, что осужденный характеризуется крайне отрицательно. Он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, имеет девять действующих дисциплинарных взысканий, в пяти случаях он водворялся в штрафной изолятор. 14 января 2019 года Петунов был признан злостным нарушителем, в связи с этим администрация ходатайствует о его переводе в колонию общего режима", - сказала представитель колонии-поселения.

Так, с начала 2019 года у священника было два выговора, а в конце февраля он помещался в ШИЗО на семь суток за отказ от отбывания наказания. При девяти взысканиях Петунов получил в колонии-поселении лишь одно поощрение за добросовестное отношение к труду и примерное поведение. Случилось это 12 октября 2017 года.

Подробнее читайте здесь.