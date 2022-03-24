Священный Синод РПЦ утвердил богослужебные тексты, представленные Карельским митрополитом

В числе утвержденных текстов – молебное пение перед хирургическим действием.

Священный Синод Русской православной церкви утвердил несколько новых богослужебных текстов. Как сообщил официальный сайт РПЦ, тексты были представлены председателем Синодальной богослужебной комиссии митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином.

К общецерковному употреблению утверждены, в частности, молебное пение перед хирургическим действием и чин благословения лечебницы.