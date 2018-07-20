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Новости. Общество
14:45, 20 Июля 2018

Своевременная диагностика рулевых реек избавит от крупных затрат на ремонт

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Несвоевременная диагностика рулевого узла приводит к непоправимым неисправностям.

Если вовремя определить неправильную работу этого механизма, можно избежать полной замены отдельных элементов.  Незачем отпускать на самотек состояние машины, когда своевременный ремонт позволит сэкономить затраты на приобретение дорогих деталей.

Ближайшие СТО будут найдены с помощью сервиса autobooking

Благодаря сервису AutoBooking реставрация рулевой рейки не отнимет у автовладельцев много времени. Ведь для многих из них автомобиль - единственно возможное средство передвижения, без которого они не могут нормально вести бизнес и заниматься другими важными делами. Все, что нужно, чтобы быстрее отремонтировать свою "ласточку" - воспользоваться услугами автоматического поиска СТО от компании AutoBooking. В специальном поле надо выбрать узел авто, который нуждается в ремонте, предпочитаемое местораположение, марку машины - и всего за одну секунду ресурс выдаст все результаты по выбранному направлению ремонта. На той же странице в браузере система обозначит на карте ближайшие к клиенту СТО, где могут реставрировать рулевую рейку. Посетителю сайта останется только сравнить цены в разных автомастерских и выбрать удобное для себя время проведения ремонта.

Своевременная диагностика избавит автовладельцев от больших затрат на ремонт

Чтобы правильно диагностировать поломку рулевого управления, необходимо использовать специальное оборудование. Как правило, для каждой марки авто существуют либо отдельные, либо универсальные аппараты для диагностики. Если СТО не имеет такого компьютерного оборудования, то на глаз проблему решить невозможно. Только специальная программа может правильно анализировать данные и рекомендовать те или иные ремонтные мероприятия. Так как рулевое управление и, в частности, рейка, относятся к одному из самых сложных механизмов, здесь требуется высокое мастерство автомеханика. Неопытный ремонтник может только усугубить поломку и тогда реставрация станет совсем невозможной.

Устройство рулевого управления и причины его неисправностей

Рулевая рейка передает колесам направление движения от руля через отдельные колесные тяги. Важно, чтобы их поворот осуществлялся синхронизировано. Поэтому при диагностике особым образом обращают внимание на угол поворота тяг. Малейшее расхождение свидетельствует о том, что рейка находится, возможно, в неправильном положении или имеет место быть механическая неисправность. Чаще всего причиной повреждений этого элемента может быть изношенность зубчатой передачи.

В зависимости от типа управления привод машины может быть электрическим или гидравлическим. Последний устанавливается на автомобилях с большим весом, так как управлять ими только с помощью электроники слишком тяжело. Электропривод сегодня наиболее распространен, но при езде по плохим дорогам он рано или поздно подвергается механическим деформациям.

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