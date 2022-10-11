«Своих не бросаем!»: благотворительный концерт в поддержку мобилизованных пройдет в Петрозаводске

На благотворительном концерте в поддержку участников спецоперации будут собирать пожертвования, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дом культуры Петрозаводска и фонд «Живой город» приглашают на благотворительный концерт «Своих не бросаем!». Он пройдет 27 октября в большом зале лесотехнического техникума. В музыкальном вечере будут участвовать творческие коллективы, музыканты и солисты городского дома культуры. Начало концерта в 18.00.

Мероприятие организуют в поддержку участников спецоперации. Бойцам нужны дополнительное снаряжение, медикаменты, продукты, говорится в пресс-релизе мэрии столицы Карелии.

В зале перед концертом установят специальный ящик для сбора пожертвований. Собранные средства перечислят на специальный счет фонда «Живой город». Фонд регулярно отправляет машины с гуманитарным грузом в части, где сейчас проходят подготовку мобилизованные жители республики.

Деньги можно перечислить самостоятельно по реквизитам благотворительного фонда «Живой город».

Пригласительные билеты на концерт бесплатно выдают в городском доме культуры на улице Еремеева, 1 и на площади Кирова, 1.