Сын Дмитрия Нагиева показал интимное фото возлюбленной

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл в преддверии новогодних праздников улетел на отдых вместе с возлюбленной Юлией.

Кирилл нечасто радует поклонников снимками с избранницей, но ради отпуска сделал исключение. Нагиев-младший показал свою возлюбленную: в кадре она позирует в одном полотенце.



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Кирилл и Юлия встречаются восемь лет. Долгое время девушка не знала, кто отец Кирилла. Влюбленные не спешат узаконить отношения: сын Дмитрия Нагиева считает, что сначала ему нужно построить карьеру, пишет Cosmopolitan.