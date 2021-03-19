Сын экс-губернатора Карелии претендует на должность зампредседателя Верховного суда

Судья Денис Катанандов - сын бывшего губернатора Карелии Сергея Катанандова - подал заявление на должность заместителя председателя Верховного суда республики.
Это следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей.
Заседание, где планируется рассмотреть заявление Катанандова, назначено на 30 марта.
Денис Катанандов получил известность в Карелии благодаря громкому судебному процессу над "петрозаводским маньяком" Антоном Ипатовым. Он обвинялся в убийстве двух девушек и еще нескольких тяжких преступлениях. Катанандов приговорил его к пожизенному лишению свободы.
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