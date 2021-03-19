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19.03.2021 21:00

Сын экс-губернатора Карелии претендует на должность зампредседателя Верховного суда

Новости. Общество
16:19, 20 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Судья Денис Катанандов - сын бывшего губернатора Карелии Сергея Катанандова - подал заявление на должность заместителя председателя Верховного суда республики.

Это следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей.

Заседание, где планируется рассмотреть заявление Катанандова, назначено на 30 марта.

Денис Катанандов получил известность в Карелии благодаря громкому судебному процессу над "петрозаводским маньяком" Антоном Ипатовым. Он обвинялся в убийстве двух девушек и еще нескольких тяжких преступлениях. Катанандов приговорил его к пожизенному лишению свободы. 

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Комментарии

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Лана Текучева
2021-03-20 17:26:52
Кто бы сомневался. Должность под него и освобождалась. Следующий шаг - председатель ВС РК. Все по сценарию папика. :)
театральный критик
2021-03-20 17:15:33
Главное, чтобы педофилов не отмазывал. Как некоторые.
Гость
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