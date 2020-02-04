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Сын Никаса Сафронова устроил провокационную фотосессию (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 04 Февраля 2020
фото: © instagram.com/lukasafronovofficial
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Наследник Никаса Сафронова улетел в Африку после травли, связанной с происшествием на борту самолета.

В Занзибаре Лука устроил необычную фотосессию, спародировав кадры, которые девушки привозят с собой из отпусков, пишет StarHit.

"Несмотря на температуру я на антибиотиках отработал массу новогодних концертов, елок, – рассказал Лука. – Встретился с Жераром Депардье, поиграл для него, мы сдружились. Он пригласил к себе в гости во Францию и сказал, что, если я начну есть мясо, то найдет роскошного поросенка. Думаю, что брошу вегетарианство в гостях у Жерара. Ради этого человека можно и животное съесть".

Лука признается, что злые комментарии и обсуждения в социальных сетях его больше не трогают, а сам он намерен приносить людям как можно больше позитива. В том числе, радовать общественность провокационными фотографиями.

"Методом проб и ошибок понял: главное, что нравится людям, – это я сам, мое тело, мой юмор, – улыбается музыкант. – На гадости не обращаю внимания. Ведь у людей, которые их пишут, всякое может быть в жизни.... И они хотят просто кого-то ущипнуть, потому что самим больно. Отношусь с пониманием и сочувствием. Самые мерзости исходят от тех, у кого закрыта страница".



Делать забавные фотографии, на которых Лука пародирует классические позы девушек на море, ему помогали друзья и другие туристы. Также Сафронов встретил и русских, которые его узнали. 

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