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Новости. Криминал
11:24, 30 Января 2018

Мужчина убил отца, его труп нашли в центре Петрозаводска

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В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого нашли на улице "Правды".

По версии следствия, вечером 29 января  между мужчиной и его взрослым сыном произошел конфликт, в ходе которого родственники сначала конфликтовали дома, а затем переместились на улицу, где сын ножом причинил отцу множественные колото-резаные ранения.

"В результате потерпевший скончался на месте происшествия, его сын задержан", отметили в пресс-службе Следственного управления СК по РФ.

Ранее "Столица на Онего" писала, что в понедельник вечером недалеко от Крестовоздвиженской церкви было обнаружено тело полуголого мужчины.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-01-30 12:18:44
В ходе совместного распития спиртных напитков
кир
2018-01-30 11:31:11
Либерасты законы написали, которые не для нашего человека. Смерть за смерть должна быть.
Juniper59
2018-01-30 12:32:26
кир, наоборот. Наши люди не для нормальных законов. Но менять надо не законы, а людей - в этом и смысл.
кир
2018-01-30 12:59:30
Juniper59, классики, писатели в своих пьесах конца 19 века и начала 20-го призывали устами героев в барских усадьбах пойти в народ и учить крестьянских детей, чтобы те лучше стали. Кроме болтовни дальше дело не пошло. Интеллигенция не выполнила историческую задачу. В большой массе народ остается полудиким и человеческого мало в них. Живут инстинктами, даже когда машину ведут, а на законы и правила просто наплевать.
циник
2018-01-30 16:27:20
кир, Не путай! Интеллигенция это врачи, учителя, ученые. А фигляры, клоуны, комедианты, лицедеи, актеры, артисты - это богема (цыганщина) ведущая беспорядочный образ жизни. Их не отпевали и не хоронили на кладбищах, а только за забором. Тебе все еще важно их мнение?!
кир
2018-01-30 15:07:35
циник, спасибо, читал ранее. Добавлю про интеллигенцию, "раз пошла такая пьянка". Они кроме "поиска новых форм в искусстве" с матом и голубыми в спектакле, ничего не предлагают массовому зрителю. Ранее после показа кинофильма героям подражала вся страна, а песни пели не по приказу из того же кинофильма, а от души.
циник
2018-01-30 13:06:29
кир, https://meduza.io/feature/2018/01/16/amerikanskaya-para-derzhala-v-nevole-13-detey-prikovyvaya-ih-k-krovatyam-ob-etom-stalo-izvestno-kogda-ih-doch-smogla-sbezhat
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