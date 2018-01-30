Мужчина убил отца, его труп нашли в центре Петрозаводска

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого нашли на улице "Правды".

По версии следствия, вечером 29 января между мужчиной и его взрослым сыном произошел конфликт, в ходе которого родственники сначала конфликтовали дома, а затем переместились на улицу, где сын ножом причинил отцу множественные колото-резаные ранения.

"В результате потерпевший скончался на месте происшествия, его сын задержан", отметили в пресс-службе Следственного управления СК по РФ.

Ранее "Столица на Онего" писала, что в понедельник вечером недалеко от Крестовоздвиженской церкви было обнаружено тело полуголого мужчины.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.