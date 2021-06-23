Сын замглавы Карелии - пчеловод Михаил Шабанов показал мед министру сельского хозяйства Владимиру Лабинову

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил первый в республике Музей мёда.

Как сообщается в паблике Минсельхоза республики, 22 июня Владимир Лабинов, заместитель премьер-министра правительства Карелии — министр сельского и рыбного хозяйства республики, встретился главой фермерского хозяйства Михаилом Шабановым и посетил первый в республике Музей мёда в Петрозаводске.

Михаил Шабанов с 2018 года занимается пчеловодством. В его хозяйстве содержится более 80 пчелосемей, а объем произведенного меда за прошлый год увеличился в 3 раза в сравнении с предшествующим.

В 2018 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства Михаил Шабанов признан победителем в конкурсном отборе для предоставления гранта на поддержку начинающего фермера. Сумма гранта в размере 1,5 млн рублей была направлена на приобретение производственного помещения, пчелосемей и сельскохозяйственной техники.

Продукция фермера под брендом «Мёд Карелии», собранная на пасеке в деревне Ладва Прионежского района, давно известна жителям республики. Карельское разнотравье делает мёд целебным с деликатными вкусовыми качествами. Отметим, что продукция фермерского хозяйства прошла добровольную сертификацию «Сделано в Карелии».

Ключевой задачей для сельхозтоваропроизводетелей, помимо обеспечения высокого качества продукции, остается вопрос ее сбыта. Это послужило стимулом для открытия «Музея мёда», где возможно приобрести мёд с пасеки из Ладвы, продукты пчеловодства, такие как забрус, пергу и прополис и другие, которые помогают людям для улучшения иммунитета и общего самочувствия. Корме того, в «Музее» представлены чай из карельских трав, натуральная косметика с содержанием меда, а также подарочные композиции.

В «Музее мёда» проходят чайные церемонии с дегустациями и беседами с руководителями фермерских хозяйств районов Приладожья, и каждый желающий, будь то местный житель или турист, может стать причастным к культуре и «вкусу» Карелии.