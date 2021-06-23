Реклама
Прислать новость
Названа главная ошибка во время утреннего душа 1
23.06.2021 19:30
В Петрозаводске врачи спасли роженицу, находившуюся при смерти из-за коронавируса
23.06.2021 14:14
В Индии распространяется новый штамм коронавируса с молниеносной заразностью 4
23.06.2021 18:40

Сын замглавы Карелии - пчеловод Михаил Шабанов показал мед министру сельского хозяйства Владимиру Лабинову

Новости. Общество
12:13, 24 Июня 2021
фото: © Минсельхоз Карелии

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил первый в республике Музей мёда.

Как сообщается в паблике Минсельхоза республики, 22 июня Владимир Лабинов, заместитель премьер-министра правительства Карелии — министр сельского и рыбного хозяйства республики, встретился главой фермерского хозяйства Михаилом Шабановым и посетил первый в республике Музей мёда в Петрозаводске.

Михаил Шабанов с 2018 года занимается пчеловодством. В его хозяйстве содержится более 80 пчелосемей, а объем произведенного меда за прошлый год увеличился в 3 раза в сравнении с предшествующим.

В 2018 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства Михаил Шабанов признан победителем в конкурсном отборе для предоставления гранта на поддержку начинающего фермера. Сумма гранта в размере 1,5 млн рублей была направлена на приобретение производственного помещения, пчелосемей и сельскохозяйственной техники.

Продукция фермера под брендом «Мёд Карелии», собранная на пасеке в деревне Ладва Прионежского района, давно известна жителям республики. Карельское разнотравье делает мёд целебным с деликатными вкусовыми качествами. Отметим, что продукция фермерского хозяйства прошла добровольную сертификацию «Сделано в Карелии».

Ключевой задачей для сельхозтоваропроизводетелей, помимо обеспечения высокого качества продукции, остается вопрос ее сбыта. Это послужило стимулом для открытия «Музея мёда», где возможно приобрести мёд с пасеки из Ладвы, продукты пчеловодства, такие как забрус, пергу и прополис и другие, которые помогают людям для улучшения иммунитета и общего самочувствия. Корме того, в «Музее» представлены чай из карельских трав, натуральная косметика с содержанием меда, а также подарочные композиции.

В «Музее мёда» проходят чайные церемонии с дегустациями и беседами с руководителями фермерских хозяйств районов Приладожья, и каждый желающий, будь то местный житель или турист, может стать причастным к культуре и «вкусу» Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-24 12:35:34
Цэ кумовство ! - визжали либероидные бездельники и донатиши
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
17.06.2021, 14:33
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Аналитика

23.06.2021 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»