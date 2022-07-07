Сыщики Петрозаводска нашли, кто украл инструменты со стройки

В Петрозаводске молодой человек вынес со склада строительной организации дорогой электроинструмент и продал его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из строительных организаций и сообщил о краже. Неизвестный, минуя пост охраны, проник на принадлежащий компании склад и похитил различный электроинструмент. Причинённый ущерб составил 191 800 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению имущественного преступления причастен 28-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что всё похищенное продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.