Табак на сумму около 2 млн рублей уничтожат в Карелии

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Жителя Санкт-Петербурга осудили за преступление, связанное с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, сообщили в прокуратуре Карелии.
Мужчина с января по май 2018 года доставил в Петрозаводск крупную партию немаркированных табачных изделий, чтобы в дальнейшем продать.
Из незаконного оборота были изъяты сигареты известных торговых марок на общую сумму не менее 1,9 млн рублей.
Суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно.
В соответствии с решением суда изъятая табачная продукция подлежит уничтожению.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее трех жителей Карелии осудили за контрабанду сосательного табака.
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