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Новости. Криминал
16:38, 13 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Табак на сумму около 2 млн рублей уничтожат в Карелии

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Жителя Санкт-Петербурга осудили за преступление, связанное с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина с января по май 2018 года доставил в Петрозаводск крупную партию немаркированных табачных изделий, чтобы в дальнейшем продать. 

Из незаконного оборота были изъяты сигареты известных торговых марок на общую сумму не менее 1,9 млн рублей.

Суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно.

В соответствии с решением суда изъятая табачная продукция подлежит уничтожению.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее трех жителей Карелии осудили за контрабанду сосательного табака.

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Комментарии

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кир
2019-11-13 17:49:21
Никаких "условно". Иначе они ничего не боятся. Только вдумайтесь. Готовы обкурить всех.Нужен комитет национального спасения. Хорошо, что Заноза не курит. :)
zanoza
2019-11-13 17:07:36
Дело "табак" :)
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