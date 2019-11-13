Табак на сумму около 2 млн рублей уничтожат в Карелии

Жителя Санкт-Петербурга осудили за преступление, связанное с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина с января по май 2018 года доставил в Петрозаводск крупную партию немаркированных табачных изделий, чтобы в дальнейшем продать.

Из незаконного оборота были изъяты сигареты известных торговых марок на общую сумму не менее 1,9 млн рублей.

Суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно.



В соответствии с решением суда изъятая табачная продукция подлежит уничтожению.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее трех жителей Карелии осудили за контрабанду сосательного табака.