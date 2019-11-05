Трех жителей Карелии осудили за контрабанду сосательного табака

Подсудимые приобрели в Швеции 301 блок сосательного табака (снюса), реализация которого в России запрещена, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, трое жителей Сортавалы в сентябре 2018 года, достоверно зная о запрете продажи табака сосательного (снюса) на территории РФ, незаконно перевезли из-за рубежа для последующей продажи оптовым и розничным покупателям партию табака общей стоимостью не менее 452 тысяч рублей, скрыв товар от таможенного контроля в конструктивных полостях автомобиля.

Двое обвиняемых купили в Санкт-Петербурге немаркированные табачные изделия для продажи в одном из магазинов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в помещении магазина сотрудники правоохранительных органов изъяли 2590 пачек сигарет с поддельными специальными марками.

Суд назначил подсудимым наказание в виде условного лишения свободы соответственно на срок 5 лет, 4,5 года и 3,5 года, со штрафами в размере 300 тысяч, 250 тысяч и 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.