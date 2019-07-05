Трех жителей Карелии будут судить за контрабанду сосательного табака

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Мужчины перевезли через границу снюс, а также приобрели около 2,6 тысяч пачек немаркированного табака, сообщили в прокуратуре Карелии.
Трое жителей Сортавалы в сентябре 2018 года, достоверно зная о запрете продажи табака сосательного (снюса) на территории РФ, незаконно перевезли из-за рубежа для последующей продажи оптовым и розничным покупателям партию табака общей стоимостью не менее 452 тысяч рублей, скрыв товар от таможенного контроля в конструктивных полостях автомобиля.
При таможенном досмотре незаконно перемещенный через таможенную границу груз был обнаружен и изъят.
Кроме того, двое обвиняемых по данному уголовному делу приобрели в Санкт-Петербурге немаркированные табачные изделия на общую сумму не менее 223 тысяч рублей.
Немаркированная табачная продукция реализовывалась в магазине общества с ограниченной ответственностью, единственным учредителем и руководителем которого является один из обвиняемых.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в помещении магазина сотрудники правоохранительных органов изъяли 2590 пачек сигарет с поддельными специальными марками.
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.
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