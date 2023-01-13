«Тайфун» из Приморья «потопил» в гостях «СКА-Карелия» со счетом 5:1 (ФОТО)

Второй домашний матч с клубом из Приморского края завершился для клуба «СКА-Карелия» крупным проигрышем.

Домашняя серия матчей «СКА-Карелия» с командой из Приморского края «Тайфун» завершилась. Во второй встрече карельские хоккеисты крупно уступили со счетом 1:5.



В первом матче были сильнее хоккеисты из Кондопоги. Клуб серебряного дивизиона МХЛ уступил 2:3 по буллитам.



На следующей неделе «СКА-Карелия» продолжит домашнюю серию: 18-19 января игры с «Сахалинскими Акулами», говорится в сообщении клубного паблика.



























