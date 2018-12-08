"Так что живем все время как на вулкане"

В административный центр Суоярвского района Карелии рискует утонуть в фекалиях.

На прошлой неделе жители Суоярви делились в Сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки. Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря.



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